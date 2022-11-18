Тотти считает, что уровень чемпионата Италии очень высок на данный момент

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что думает об уровне чемпионата Италии. Он считает, что не нужно недооценивать «Интер», «Юве» или «Милан».

«Чемпионат Италии всегда хорош. В этом году «Наполи» удивляет. Если они будут играть в таком же духе весь сезон, то шансов нет. Но такие клубы, как «Интер», «Ювентус» или «Милан», никогда не сдаются, — цитирует слова Тотти Sky Sport.

Итальянский чемпионат возобновится 4 января 2023 года. На данный момент клубы ушли на перерыв на ЧМ-2022. Сборная Италии не участвует в этом турнире.