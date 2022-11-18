Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:47

Тотти считает, что уровень чемпионата Италии очень высок на данный момент

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что думает об уровне чемпионата Италии. Он считает, что не нужно недооценивать «Интер», «Юве» или «Милан».

«Чемпионат Италии всегда хорош. В этом году «Наполи» удивляет. Если они будут играть в таком же духе весь сезон, то шансов нет. Но такие клубы, как «Интер», «Ювентус» или «Милан», никогда не сдаются, — цитирует слова Тотти Sky Sport.

Итальянский чемпионат возобновится 4 января 2023 года. На данный момент клубы ушли на перерыв на ЧМ-2022. Сборная Италии не участвует в этом турнире.

Франческо Тотти
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Лучик солнца и кусочек счастья». Каким был Александр Горшков
Решение отдать ЧМ Катару вызвало в Цюрихе-2010 общий крик изумления. В воскресенье невероятное станет реальностью
Депутат Госдумы Валуев госпитализирован в одну из московских больниц
«У них не хватает сил и средств для обороны»
Республиканцы в палате представителей США потребовали аудита финподдержки Украины
Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Погба рассказал о переживаниях футболиста из-за травмы

Мальдини отреагировал на вручение ему награды «Лучшему спортивному директору 2022 года»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости