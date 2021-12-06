Тотти: «Давайте дадим Моуринью время. Уверен, он хочет принести болельщикам «Ромы» радость»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о результатах римского клуба в нынешнем сезоне.

«Когда речь заходит о «Роме», всегда присутствуют сильные эмоции, — приводит слова Тотти Football Italia. — У команды сейчас не лучшие времена, но если ты не выдерживаешь этого, ты не болельщик «Ромы».

При этом бывший нападающий поддержал главного тренера римлян Жозе Моуринью.

«Давайте дадим Моуринью время. Уверен, он хочет принести болельщикам «Ромы» радость. Но для того чтобы выигрывать трофеи, нужны сильные футболисты. Не хочу показаться неуважительным по отношению к этим игрокам, но я не вижу здесь чемпионов. Просто хорошая команда, которая может добиться успеха в определенных обстоятельствах», — сказал он.

После 16 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.