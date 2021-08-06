«Тоттенхэм» объявил о переходе Ромеро из «Аталанты»
21:08
Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро перешел в «Тоттенхэм», сообщает официальный сайт английского клуба. Лондонцы подписали с 23-летним аргентинским футболистом контракт до 2026 года.
В прошлом сезоне Ромеро провел 42 матча за «Аталанту», забил три гола и сделал 5 результативных передач.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили команде из Бергамо около 55 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 35 миллионов евро.
?? We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021
Welcome to Spurs, Cuti! ??
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