«Ювентус» активизировался в переговорах по трансферу Пьянича

Переговоры «Ювентуса» с «Сассуоло» о переходе хавбека Мануэля Локателли зашли в тупик. Туринцы предлагают 5 миллионов евро за аренду итальянца и выкуп за 20 млн евро плюс бонусы, а «Сассуоло» хочет получить сразу 35-40 млн евро, сообщает Sportmediaset.

В складывающейся ситуации «бьянконери» начали работу над альтернативными вариантами, и активизировались в вопросе возвращения из «Барселоны» хавбека Миралема Пьянича.

31-летний босниец готов согласиться на снижение зарплаты ради возвращения в команду.

В прошлом сезоне он провел 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.