Иличич договорился по контракту с «Миланом»

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич близок к переходу в «Милан». «Россонери» договорились со словенцем об условиях контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Правда, миланский клуб пока не согласовал условия сделки с бергамасками. Стратегия миланской команды заключается в том, чтобы подождать до конца трансферного окна, что позволит клубу заключить сделку на максимально выгодных условиях.

В минувшем сезоне 33-летний Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.