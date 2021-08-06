Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

Иличич договорился по контракту с «Миланом»

20:53
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич близок к переходу в «Милан». «Россонери» договорились со словенцем об условиях контракта, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Правда, миланский клуб пока не согласовал условия сделки с бергамасками. Стратегия миланской команды заключается в том, чтобы подождать до конца трансферного окна, что позволит клубу заключить сделку на максимально выгодных условиях.

В минувшем сезоне 33-летний Иличич принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 11 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Источник сообщил, что Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры
Сестры Аверины вышли в финал Олимпиады в Токио с лучшими результатами
Волейболистка сборной Бразилии после матча с Россией покинула Олимпиаду из-за допинга
Секс-символ ММА Ванзант опубликовала фото в откровенном костюме ковбоя
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд