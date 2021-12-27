«Тоттенхэм» хочет приобрести полузащитников «Ювентуса» Кулусевски и Маккеннм
«Тоттенхэм» хочет приобрести полузащитников «Ювентуса» Деяна Кулусевски и Уэстона Маккенни, сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство туринского клуба готово продать полузащитников, если получит за них 70 миллионов евро — по 35 миллионов за каждого.
В нынешнем сезоне 21-летний Кулусевски забил один гол и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Ювентус». На счету 21-летнего Маккенни два гола в 18 встречах за туринцев.
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Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/juve-l-asse-con-paratici-puo-portare-70-milioni-nelle-casse-bian-98323
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