«Ювентус» может арендовать Милика зимой
«Ювентус» планирует приобрести нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, туринский клуб рассматривает несколько вариантов и вернулся к кандидатуре нападающего «Марселя» Аркадиуша Милика.
Отмечается, что «Ювентус» хочет арендовать опытного нападающего до конца сезона с правом выкупа.
Также туринцы рассматривают возможность приобретения нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки.
В нынешнем сезоне 27-летний Милик забил пять мячей в 15 матчах за «Марсель». На счету 22-летнего Скамакки шесть голов в 19 встречах за «Сассуоло».
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Дополнительная информация:
https://www.sportmediaset.mediaset.it/mercato/juventus/juventus-per-l-attacco-torna-di-moda-il-nome-di-milik_43681929-202102k.shtml
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