«Милан» интересуется нападающим «Аталанты»
Форвард «Аталанты» Луис Муриэль входит в сферу интересов «Милана», сообщает Corriere dello Sport.
«Россонери» обеспокоены частыми повреждениями у Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. В связи с этим итальянцы попытаются подписать нового форварда в январе.
Контракт 30-летнего колумбийца с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
В этом сезоне Муриэль провел 17 матчей во всех турнирах и забил 3 гола, а также сделал 5 голевых передач.
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