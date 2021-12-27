«Милан» интересуется нападающим «Аталанты»

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль входит в сферу интересов «Милана», сообщает Corriere dello Sport.

«Россонери» обеспокоены частыми повреждениями у Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. В связи с этим итальянцы попытаются подписать нового форварда в январе.

Контракт 30-летнего колумбийца с «Аталантой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Муриэль провел 17 матчей во всех турнирах и забил 3 гола, а также сделал 5 голевых передач.