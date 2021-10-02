«Торино» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии
«Торино» и «Ювентус» назвали составы на матч седьмого тура чемпионата Италии. В старте у «Юве» на туринское дерби появился Мойзе Кин, который остался в запасе в игре против «Челси» (1:0).
«Торино»: Милинкович-Савич, Зима, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Айна, Побега. Брекало, Санабрия.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандру, Маккенни, Локателли, Кьеза, Рабьо, Бернардески, Кин.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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