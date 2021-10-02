Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Салернитана» дома обыграла «Дженоа», одержав первую победу в сезоне

18:06
Теги:

«Салернитана» обыграла «Дженоа» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Салерно и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол забил Милан Джурич, принесший своему клубу первую победу в сезоне.

«Салернитана», набрав 4 очка в 7 матчах, поднялась на 19-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (5) располагается на 16-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

7-й тур

«Салернитана» — «Дженоа» — 1:0 (0:0)

Гол: Джурич, 66.

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 81), Кастанос, Л.Кулибали (Ди Таккио, 38), Мам.Кулибали (Оби, 46), Рибери, Сими (Джурич, 61), Гондо (Бонаццоли, 61).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито (Гильоне, 62), Максимович, Бани, Сабелли (Фарес, 57), Камбьясо, Бадель, Туре (Пандев, 73), Ровелла, Бьянки (Экубан, 57), Каллон.

Предупреждения: Максимович, 75. Камбьясо, 84. Дьембер, 89. Рибери, 90.

Судья: Мариани (Италия).

2 октября. Салерно. Стадион «Ареки».

Салернитана — Дженоа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Спаллетти — скамейке «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве»
Девушка-боец UFC рассказала о драке с 50-летним мужчиной в Москве
Лутфуллин занимает первое место после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Гданьске
«МЮ» заплатил за Санчо 85 миллионов евро. Но пока это главный трансферный провал года
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд