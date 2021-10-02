«Салернитана» дома обыграла «Дженоа», одержав первую победу в сезоне
«Салернитана» обыграла «Дженоа» в матче 7-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Салерно и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол забил Милан Джурич, принесший своему клубу первую победу в сезоне.
«Салернитана», набрав 4 очка в 7 матчах, поднялась на 19-е место в турнирной таблице. «Дженоа» (5) располагается на 16-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
7-й тур
«Салернитана» — «Дженоа» — 1:0 (0:0)
Гол: Джурич, 66.
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Гальоло, Раньери (Ярошиньски, 81), Кастанос, Л.Кулибали (Ди Таккио, 38), Мам.Кулибали (Оби, 46), Рибери, Сими (Джурич, 61), Гондо (Бонаццоли, 61).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито (Гильоне, 62), Максимович, Бани, Сабелли (Фарес, 57), Камбьясо, Бадель, Туре (Пандев, 73), Ровелла, Бьянки (Экубан, 57), Каллон.
Предупреждения: Максимович, 75. Камбьясо, 84. Дьембер, 89. Рибери, 90.
Судья: Мариани (Италия).
2 октября. Салерно. Стадион «Ареки».
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