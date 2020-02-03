«Торино» возглавит бывший тренер молодежной команды туринцев

«Торино» определился со специалистом, который займет пост главного тренера команды. Им станет Морено Лонго, который прежде руководил молодежной командой и работал в академии туринского клуба. В декабре 2018 года его уволили из «Фрозиноне», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Нынешний главный тренер «Торино» Вальтер Маццари в ближайшее время будет отправлен в отставку. Причина — неудовлетворительные результаты. В последних матчах туринская команда потерпела разгромные поражения от «Аталанты» (0:7) и «Лечче» (0:4), а также вылетела из Кубка Италии от «Милана» (2:4).