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10 ноября, 00:45

«Торино» обыграл «Сампдорию». Влашич забил гол и сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торино» переиграл «Сампдорию» в матче 14-го тура чемпионата Италии — 2:0. Голами отметились Неманья Радоньич и Никола Влашич.

Российский полузащитник туринской команды Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Торино» поднялся на 9-е место в турнирной таблице серии А. «Сампдория» идет на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
09 нояб, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
2:0
Сампдория

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Основные источники исследования

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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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