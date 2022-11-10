Гол Йовича принес «Фиорентине» победу над «Салернитаной»

«Фиорентина» выиграла у «Салернитаны» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

На 15-й минуте Джакомо Бонавентура вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

После переыва Булайе Диа сравнял счет. В концовке встречи Лука Йович забил и принес «фиалкам» победу, которая стала для них третьей подряд.

«Фиорентина» занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» идет на 11-й строчке.