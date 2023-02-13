«Саутгемптон» все еще заинтересован в приглашении главного тренера «Торино» Юрича

«Саутгемптон» не потерял интереса к главному тренеру «Торино» Ивану Юричу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в руководстве клуба есть большие поклонники наставника «быков».

Ранее сообщалось, что Юрич отказался возглавить «святых» в декабре прошлого года.

12 февраля клуб сообщил об уходе Нейтана Джонсона с поста главного тренера.

Отметим, «Саутгемптон» сменил главного тренера уже во второй раз за сезон. В ноябре 2022 года клуб покинул Ральф Хазенхюттль.

«Саутгемптон» занимает последнее место в АПЛ с 15 очками в 22 матчах.