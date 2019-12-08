«Торино» обыграл «Фиорентину», Ансальди забил победный мяч
«Торино» обыграл «Фиорентину» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 2:1. Победный мяч провел бывший защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
«Сассуоло» — «Кальяри» — 2:2 (2:0)
Голы: Берарди, 6 (1:0). Джуричич, 36 (2:0). Жоау Педру, 51 (2:1). Рагатцу, 90 (2:2).
Нереализованный пенальти: Берарди, 65 (штанга)
«Сассуоло»: Турати, Толян, Романья, Кирьякопулос, Марлон (Пелузо, 46), Маньянелли, Локателли, Капуто, Джуричич (Обианг, 89), Берарди (Траоре, 74), Бога.
«Кальяри»: Рафаэл, Клаван, Каччаторе, Пизакане, Пеллегрини (Ликояннис, 46), Чигарини, Наингголан, Жоау Педру, Рог, Нандес (Рагатцу, 78), Симеоне (Черри, 46).
Предупреждения: Клаван, 32. Берарди, 37. Пеллегрини, 38. Маньянелли, 39. Джуричич, 45. Рог, 45+1. Пизакане, 46.
Судья: Пайретто.
8 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
«Торино» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)
Голы: Дзадза, 22 (1:0). Ансальди, 72 (2:0). Касерес, 90+1 (2:1).
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Эйна, 12), Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Базелли, Дзадза, Верди (Лаксальт, 76), Беренгер (Мейте, 58).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Далберт, Миленкович, Бенасси, Кастровилли, Пульгар, Геззаль (Соттиль, 51), Кьеза, Влахович (Педру, 78).
Предупреждения: Кьеза, 31. Эйна, 32. Базелли, 41. Касерес, 49. Ринкон, 61. Влахович, 68. Иццо, 90+2.
Судья: Джакомелли.
8 декабря. Турин. Стадион Олимпийский.
СПАЛ — «Брешиа» — 0:1 (0:0)
Гол: Балотелли, 54.
Нереализованный пенальти: Петанья, 74 (вратарь)
СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари, Игор, Куртич, Миссироли, Валоти (Флоккари, 58), Мурджа (Мончини, 86), Петанья, Янкович (Палоски, 71).
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Чансельор, Чистана, Ромулу, Бизоли, Ндой (Маньяни, 66), Тонали, Балотелли (Ай, 71), Торрегросса (Доннарумма, 80).
Предупреждения: Чистана, 18. Викари, 21. Куртич, 42. Ционек, 45+1. Маньяни, 72. Йоронен, 90+5.
Судья: Орсато.
8 декабря. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/