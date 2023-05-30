«Торино» объявил о продлении контракта с форвардом Карамо

«Торино» объявил о подписании нового контракта с нападающим Янном Карамо.

24-летний ивуариец заключил соглашение с клубом до конца июня 2025 года.

Карамо выступает за «Торино» с сентября 2022 года, в сезоне-2022/23 он забил 5 голов в 22 матчах за команду.