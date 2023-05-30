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Сегодня, 19:43

Главный тренер «Порту» Консейсау может сменить Спаллетти в «Наполи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» заинтересован в назначении главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, утверждает Il Mattino.

29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончанию сезона, в котором команда впервые с 1990 года стала чемпионом Италии.

По информации источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является Консейсау. Сумма отступных в контракте 48-летнего специалиста с «Порту» составляет 6 миллионов евро.

Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Португалии.

Сержиу Консейсау
Футбол
ФК Наполи
ФК Порту
Лучано Спаллетти
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«Торино» объявил о продлении контракта с форвардом Карамо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
19
 Кремонезе 37 4 12 21 34-69 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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Рома – Специя
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Салернитана

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

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Руан Трессолди

Руан Трессолди

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 22 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Эмполи

 23 1 6
Риккардо Орсолини

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