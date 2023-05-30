Главный тренер «Порту» Консейсау может сменить Спаллетти в «Наполи»
«Наполи» заинтересован в назначении главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау, утверждает Il Mattino.
29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончанию сезона, в котором команда впервые с 1990 года стала чемпионом Италии.
По информации источника, одним из основных кандидатов на замену итальянцу является Консейсау. Сумма отступных в контракте 48-летнего специалиста с «Порту» составляет 6 миллионов евро.
Консейсау возглавляет «Порту» с 2017 года. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Португалии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|37
|27
|6
|4
|75-28
|87
|
2
|Лацио
|37
|21
|8
|8
|58-30
|71
|
3
|Интер
|37
|22
|3
|12
|70-42
|69
|
4
|Милан
|37
|19
|10
|8
|61-42
|67
|
5
|Аталанта
|37
|18
|7
|12
|61-46
|61
|
6
|Рома
|37
|17
|9
|11
|48-37
|60
|
7
|Ювентус
|37
|21
|6
|10
|55-33
|59
|
8
|Торино
|37
|14
|11
|12
|42-40
|53
|
9
|Фиорентина
|37
|14
|11
|12
|50-42
|53
|
10
|Монца
|37
|14
|10
|13
|46-47
|52
|
11
|Болонья
|37
|13
|12
|12
|50-47
|51
|
12
|Удинезе
|37
|11
|13
|13
|47-47
|46
|
13
|Сассуоло
|37
|12
|9
|16
|46-58
|45
|
14
|Эмполи
|37
|10
|13
|14
|37-47
|43
|
15
|Салернитана
|37
|9
|15
|13
|48-60
|42
|
16
|Лечче
|37
|8
|12
|17
|31-43
|36
|
17
|Специя
|37
|6
|13
|18
|30-60
|31
|
18
|Верона
|37
|7
|10
|20
|30-56
|31
|
19
|Кремонезе
|37
|4
|12
|21
|34-69
|24
|
20
|Сампдория
|37
|3
|10
|24
|24-69
|19
|4.06
|16:00
|
Милан – Верона
|- : -
|4.06
|16:00
|
Рома – Специя
|- : -
|4.06
|16:00
|
Аталанта – Монца
|- : -
|4.06
|16:00
|
Кремонезе – Салернитана
|- : -
|4.06
|16:00
|
Эмполи – Лацио
|- : -
|4.06
|16:00
|
Лечче – Болонья
|- : -
|4.06
|16:00
|
Наполи – Сампдория
|- : -
|4.06
|16:00
|
Сассуоло – Фиорентина
|- : -
|4.06
|16:00
|
Торино – Интер
|- : -
|4.06
|16:00
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|25
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|
|
Булай Диа
Салернитана
|16
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Руан Трессолди
Сассуоло
|22
|1
|9
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|23
|1
|6
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|31
|1
|6