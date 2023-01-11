«Торино» находится в раздумьях об аренде Шомуродова

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов в ближайшее время может перейти в клуб на правах аренды.

«В данный момент мы взвешиваем все за и против», — сказал Ваньяти «СЭ».

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел за римский клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.