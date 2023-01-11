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Кавазашвили рассказал, сможет ли Кварацхелия стать вторым Марадоной

Виталий Косик
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, сможет ли полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стать для неаполитанского клуба вторым Диего Марадоной.

«Сможет ли он стать вторым Марадоной? Для этого надо прожить долгую жизнь. Марадона прожил очень долгую жизнь. До итальянского чемпионата он показал, что он очень серьезный игрок и фаворит в звании лучший футболист Европы. Когда он переехал в Италию, он перешагнул этот рубеж и вместо статуса лучшего футболиста Европы, он стал лучшим футболистом мира. Конечно, сыграло еще его поведение: он со всеми был на «ты», он вел себя раскрепощенно, легко, доступно. Поэтому его очень любили. Но сможет ли такое сделать по характеру своему Кварацхелия или нет? Я не знаю», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

21-летний грузин выступает за «Наполи» с июля 2022 года.

В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за итальянскую команду 19 матчей, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kavazashvili-sravnil-maradonu-i-kvaratskheliyu
Анзор Кавазашвили
Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
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 Специя 17 3 6 8 16-28 15
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