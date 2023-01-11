Шомуродов может перейти из «Ромы» в «Торино» этой зимой

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может в ближайшее время перейти в «Торино», сообщает Metaratings.

По данным источника, туринский клуб является главным претендентом на то, чтобы арендовать 27-летнего узбека, однако сделка далека от завершения.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах римлян. Он провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.