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Сегодня, 03:57

Шомуродов может перейти из «Ромы» в «Торино» этой зимой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов может в ближайшее время перейти в «Торино», сообщает Metaratings.

По данным источника, туринский клуб является главным претендентом на то, чтобы арендовать 27-летнего узбека, однако сделка далека от завершения.

Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 8 матчах римлян. Он провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.

Источник: https://metaratings.ru/news/shomurodov-mozhet-pereiti-iz-romy-v-torino-na-pravakh-arendy-uzhe-v-eto-transfernoe-okno-218944/
Элдор Шомуродов
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