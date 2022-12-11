«Торино» хочет выкупить права на Влашича у «Вест Хэма»

«Торино» хочет сохранить в составе полузащитника Николу Влашича, который выступает за клуб на правах аренды, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб готов заплатить «Вест Хэму» 14,5 миллиона евро, чтобы выкупить права на 25-летнего хорвата.

В текущем сезоне Влашич сыграл за «Торино» 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

В «Вест Хэм» он перешел в 2021 году из московского ЦСКА.

Сейчас Влашич выступает за сборную Хорватии, которая вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре.