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«Ювентус» хочет отозвать защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» хочет досрочно вернуть защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте».

Итальянский клуб готов расторгнуть договор аренды с немецкой командой и вернуть защитника в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 23-летнего Пеллигрини с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне он провел за «Айнтрахт» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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