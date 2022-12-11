«Ювентус» хочет отозвать защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте»

«Ювентус» хочет досрочно вернуть защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте».

Итальянский клуб готов расторгнуть договор аренды с немецкой командой и вернуть защитника в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт 23-летнего Пеллигрини с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне он провел за «Айнтрахт» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.