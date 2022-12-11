«Ювентус» хочет отозвать защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте»
«Ювентус» хочет досрочно вернуть защитника Пеллигрини из аренды в «Айнтрахте».
Итальянский клуб готов расторгнуть договор аренды с немецкой командой и вернуть защитника в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Контракт 23-летнего Пеллигрини с «Юве» рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне он провел за «Айнтрахт» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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|
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|3
|2
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|33
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
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|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|
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|15
|10
|0
|5
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|
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|
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|3
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|
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|
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|
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|
13
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|15
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|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
19
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|
20
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|15
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|2
|12
|12-29
|5
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|- : -
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|- : -
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|- : -
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
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|7
|
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Жерар Деулофеу
Удинезе
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|
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Хвича Кварацхелия
Наполи
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|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
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|1
|4
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