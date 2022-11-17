Бывший генеральный директор «Милана» Ариедо Брайда рассказал, что думает о результатах итальянского клуба. Он считает, что успеху команды поспособствовал приход Стефано Пиоли.

«Иногда сложности становятся трамплином для подъема, что и произошло с «Миланом». Все это происходит на поле благодаря Пиоли и Мальдини. Но и прошлое «Милана», его история — все это помогает клубу возвращать былую славу», — цитирует Брайда pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.