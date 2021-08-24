«Торино» готов продать Белотти «Интеру»

«Интер» и «Торино» провели переговоры по поводу трансфера форварда сборной Италии Андреа Белотти, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, «Торино» готов отпустить игрока за 20-22 миллиона евро плюс бонусы. Контракт футболиста с туринским клубом истекает летом 2022 года. Также «Интер» рассматривает возможность подписания Хоакина Корреа из «Лацио», который знаком Симоне Индзаги по работе в этом клубе.

В прошлом сезоне 27-летний Белотти участвовал в 36 матчах за «Торино» во всех турнирах, отметившись 13 голами и 7 результативными передачами.