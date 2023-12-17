«Торино» одержал минимальную победу над «Эмполи»
«Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.
Единственный гол на 25-й минуте забил Дуван Сапата. Гости дважды забивали в первом тайме, однако голы были отменены из-за офсайда.
После этого матча «Торино» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Эмполи» с 12 очками — на 18-й строчке.
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|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|15
|9
|2
|4
|26-18
|29
|
4
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|16
|8
|3
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|28-19
|27
|
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|15
|7
|4
|4
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|
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|2
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|
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|
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|15
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|2
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|
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|16
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|8
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|
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|16
|5
|4
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|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
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|
15
|Сассуоло
|15
|4
|3
|8
|22-28
|15
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|15
|1
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|5
|12-25
|12
|
18
|Эмполи
|16
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|10
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|12
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|15.12
|22:45
|
Дженоа – Ювентус
|1 : 1
|16.12
|17:00
|
Лечче – Фрозиноне
|2 : 1
|16.12
|20:30
|
Наполи – Кальяри
|2 : 1
|16.12
|22:45
|
Торино – Эмполи
|1 : 0
|17.12
|14:30
|
Милан – Монца
|- : -
|17.12
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|- : -
|17.12
|17:00
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|17.12
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|17.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
|18.12
|22:45
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
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|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Оливье Жиру
Милан
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Виктор Осимхен
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Интер
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|1
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