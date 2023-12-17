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Сегодня, 00:46

«Торино» одержал минимальную победу над «Эмполи»

Сергей Разин
корреспондент
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16 декабря. «Торино» обыграл «Эмполи».
Фото Global Look Press

«Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Дуван Сапата. Гости дважды забивали в первом тайме, однако голы были отменены из-за офсайда.

После этого матча «Торино» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Эмполи» с 12 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 16-й тур
16 дек, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Эмполи

ФК Торино
ФК Эмполи
0
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3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
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 Монца 15 5 6 4 16-14 21
11
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
12
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 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
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16
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