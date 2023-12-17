«Торино» одержал минимальную победу над «Эмполи»

«Торино» в матче 16-го тура чемпионата Италии дома обыграл «Эмполи» со счетом 1:0.

Единственный гол на 25-й минуте забил Дуван Сапата. Гости дважды забивали в первом тайме, однако голы были отменены из-за офсайда.

После этого матча «Торино» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Эмполи» с 12 очками — на 18-й строчке.