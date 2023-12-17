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Сегодня, 07:23

Саморано: «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок Иван Саморано оценил нынешний уровень «Интера» в серии А.

«Думаю, «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах. Я считаю их фаворитами в борьбе за чемпионство», — цитирует TMW Саморано.

Быший форвард выступал за «Интер» с 1996 по 2001 год.

Миланский клуб возглавляет турнирную таблицу серии А, набрав 38 очков.

ФК Интер (Интернационале)
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Торино» одержал минимальную победу над «Эмполи»

Главный тренер «Наполи» Маццарри доволен игрой команды против «Кальяри»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
5
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
6
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
7
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
8
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
9
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
10
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
11
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 16 3 3 10 10-28 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 1 : 1
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
 2 : 1
16.12 20:30
Наполи – Кальяри
 2 : 1
16.12 22:45
Торино – Эмполи
 1 : 0
17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
17.12 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
17.12 17:00
Удинезе – Сассуоло
 - : -
17.12 20:00
Болонья – Рома
 - : -
17.12 22:45
Лацио – Интер
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18.12 22:45
Аталанта – Салернитана
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 13 1 3
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