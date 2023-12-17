Саморано: «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах»

Экс-игрок Иван Саморано оценил нынешний уровень «Интера» в серии А.

«Думаю, «Интер» превосходит своих конкурентов во всех аспектах. Я считаю их фаворитами в борьбе за чемпионство», — цитирует TMW Саморано.

Быший форвард выступал за «Интер» с 1996 по 2001 год.

Миланский клуб возглавляет турнирную таблицу серии А, набрав 38 очков.