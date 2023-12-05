«Аталанта» на выезде уступила «Торино», Миранчук вышел в старте

«Аталанта» в матче 14-го тура чемпионата Италии на выезде уступила «Торино» со счетом 0:3.

Дубль оформил Дуван Сапата, еще один гол забил Антонио Санабриа, реализовавший пенальти. Полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в старте и был заменен на 90+1-й минуте.

После этого матча «Аталанта» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Торино» с 19 очками — на 10-й строчке.