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Алексей Миранчук — болельщикам «Локомотива»: «Может быть, еще увидимся»

Миранчук в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем игровом времени
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук после матча Россия — Камерун (1:0) в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем игровом времени.

«Привет болельщикам «Локомотива», может быть, еще увидимся. Игровое время? Это футбол. Сегодня не играю, завтра играю. Надо быть готовым», — сказал Миранчук журналистам.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Алексей Миранчук
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Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения по совершению нелегальных ставок
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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21.10 16:00
Верона – Наполи
 - : -
21.10 19:00
Торино – Интер
 - : -
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 - : -
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Рома – Монца
 - : -
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Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
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Милан – Ювентус
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Лацио

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Майк Меньян

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