Миранчук в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем игровом времени

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук после матча Россия — Камерун (1:0) в разговоре с журналистами ответил на вопрос о своем игровом времени.

«Привет болельщикам «Локомотива», может быть, еще увидимся. Игровое время? Это футбол. Сегодня не играю, завтра играю. Надо быть готовым», — сказал Миранчук журналистам.

Миранчук в 2020 году стал игроком «Аталанты». В прошлом сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 2 матча в серии А, в которых не отметился результативными действиями.