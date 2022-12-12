Томори рассказал, что делал во время ЧМ-2022

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори рассказал, чем он занимался во время чемпионата мира. Футболист признался, что с нетерпением ждет старта сезона.

«Я немного отдохнул, но мы не можем долго оставаться без дела. Нам нужно быть готовыми к следующим матчам, даже если не в следующем году. Лично мне не терпится вернуться на поле. Беннасер и Бакайоко восстановились, вернулись и другие игроки с чемпионата мира. Мы готовы», — цитирует Томори pianetamilan.it.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице серии А, набрав 33 очка в 15 турах.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря.