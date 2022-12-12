Филиппо Индзаги: «Я не Роналдиньо, у нас была разная манера игры»

Бывший футболист «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги ответил на сравнение его с легендарным игроком Роналдиньо.

«Я понимаю, что я не Дель Пьеро, я не Роналдиньо и не Тотти. У нас была разная манера игры. Но мне удалось взять по чуть-чуть у каждого из них и добиться своего признания. Это то, чему я хочу научить и своих ребят», — цитирует слова Индзаги pianetamilan.it.

Специалист на данный момент возглавляет клуб «Реджина». Будучи футболистом, он выступал за «Милан», «Ювентус», «Аталанту» и другие команды.