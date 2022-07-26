Тимо Вернер попал в сферу интересов «Ювентуса»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако основным претендентом на 26-летнего немца считается «Лейпциг».

В минувшем сезоне АПЛ нападающий забил только 4 гола, сыграв 21 матч. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Германии в 35 миллионов евро.

Напомним, что Вернер перешел в «Челси» в 2020 году именно из «Лейпцига». Тогда «синие» заплатили за игрока более 60 миллионов.