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Погба получил травму мениска. Ему предстоит пройти новое обследование

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. У него диагностирована травма мениска, сообщает сайт туринцев.

Теперь игроку предстоит пройти новое обследование. После него будут определены сроки восстановления футболиста.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.

Предыдущей командой 29-летнего полузащитника был «Манчестер Юнайтед».

Поль Погба
ФК Ювентус
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