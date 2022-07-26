Погба получил травму мениска. Ему предстоит пройти новое обследование

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. У него диагностирована травма мениска, сообщает сайт туринцев.

Теперь игроку предстоит пройти новое обследование. После него будут определены сроки восстановления футболиста.

Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.

Предыдущей командой 29-летнего полузащитника был «Манчестер Юнайтед».