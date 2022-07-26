Погба получил травму мениска. Ему предстоит пройти новое обследование
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. У него диагностирована травма мениска, сообщает сайт туринцев.
Теперь игроку предстоит пройти новое обследование. После него будут определены сроки восстановления футболиста.
Погба перешел в «Ювентус» этим летом на правах свободного агента и подписал контракт с клубом на четыре года.
Предыдущей командой 29-летнего полузащитника был «Манчестер Юнайтед».
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15
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16
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|0-0
|0
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17
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18
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
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|14.08
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Специя – Эмполи
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