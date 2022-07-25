Форвард «Беневенто» перешел в «Кальяри»

Нападающий «Беневенто» Джанлука Лападула продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает сайт итальянского клуба.

32-летний итальянец, выступающий за сборную Перу, подписал контракт с новой командой до 2025 года.

Ранее сообщалось, что его зарплата составит 1,1 миллилона евро в год.

В минувшем сезоне Лападула провел 21 матч в серии B, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.