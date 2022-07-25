Форвард «Беневенто» перешел в «Кальяри»
Нападающий «Беневенто» Джанлука Лападула продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает сайт итальянского клуба.
32-летний итальянец, выступающий за сборную Перу, подписал контракт с новой командой до 2025 года.
Ранее сообщалось, что его зарплата составит 1,1 миллилона евро в год.
В минувшем сезоне Лападула провел 21 матч в серии B, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.
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13
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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