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Тикнизян не ставит крест на карьере Миранчука в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Европе.

«Даже при том, что Алексей Миранчук редко играет за «Аталанту», он — именно тот игрок, который не остался здесь, а был одним из немногих, кто уехал и попытался, по крайней мере. Я не ставлю крест на карьере Миранчука в Европе, дай бог, чтобы у него все получилось. То, что Леша в свое время решился на такой шаг, ушел из тепличных условий, говорит о многом. Может ли он вернуться в «Локомотив»? Я про это вообще ничего не знаю», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 9 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nair-tiknizyan-ne-stavlyu-krest-na-kar-ere-miranchuka-v-evrope/
Алексей Миранчук
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Аталанта
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4
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5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
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 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
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 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
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