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Тэтэрушану назвал удаление Ибрагимовича ключевым моментом матча «Интер» — «Милан»

02:49
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Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану после поражения от «Интера» в Кубке Италии (1:2) отметил, что ключевым моментом стало удаление Златана Ибрагимовича.

— Мы боролись от начала до конца, это была отличная игра, — цитирует Rai Sport Тэтэрушану. — К сожалению, вторая желтая Ибры изменила ход матча. «Милан» пытался сохранить результат 1:1, но отличный гол в конце привел к поражению.

Интер — Милан

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