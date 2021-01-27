Тэтэрушану назвал удаление Ибрагимовича ключевым моментом матча «Интер» — «Милан»
02:49
Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану после поражения от «Интера» в Кубке Италии (1:2) отметил, что ключевым моментом стало удаление Златана Ибрагимовича.
— Мы боролись от начала до конца, это была отличная игра, — цитирует Rai Sport Тэтэрушану. — К сожалению, вторая желтая Ибры изменила ход матча. «Милан» пытался сохранить результат 1:1, но отличный гол в конце привел к поражению.
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