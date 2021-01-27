Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану после поражения от «Интера» в Кубке Италии (1:2) отметил, что ключевым моментом стало удаление Златана Ибрагимовича.

— Мы боролись от начала до конца, это была отличная игра, — цитирует Rai Sport Тэтэрушану. — К сожалению, вторая желтая Ибры изменила ход матча. «Милан» пытался сохранить результат 1:1, но отличный гол в конце привел к поражению.