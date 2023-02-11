Тео Эрнандез назвал Ибрагимовича играющим тренером «Милана»
Защитник «Милана» Тео Эрнандез отметил важность нападающего Златана Ибрагимовича в победе над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. 41-летний швед впервые с мая прошлого года попал в заявку «россонери», но на поле не вышел.
«Это правда, что Ибра всегда хочет большего, и он для нас как играющий тренер, так что эта победа тоже благодаря ему», — цитирует Football Italia Эрнандеза.
«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.
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|5
|5
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|
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|4
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|9
|23-28
|24
|
14
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|21
|6
|5
|10
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|23
|
15
|Лечче
|21
|5
|8
|8
|21-24
|23
|
16
|Салернитана
|21
|5
|6
|10
|25-41
|21
|
17
|Специя
|21
|4
|6
|11
|17-35
|18
|
18
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|3
|5
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|19-33
|14
|
19
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|21
|2
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|10.02
|22:45
|
Милан – Торино
|1 : 0
|11.02
|17:00
|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
Удинезе – Сассуоло
|- : -
|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
|- : -
|12.02
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|12.02
|22:45
|
Наполи – Кремонезе
|- : -
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|20:30
|
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|13.02
|22:45
|
Сампдория – Интер
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