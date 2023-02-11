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Тео Эрнандез назвал Ибрагимовича играющим тренером «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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10 февраля. «Милан» — «Торино» — 1:0. Златан Ибрагимович.
Фото AFP

Защитник «Милана» Тео Эрнандез отметил важность нападающего Златана Ибрагимовича в победе над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. 41-летний швед впервые с мая прошлого года попал в заявку «россонери», но на поле не вышел.

«Это правда, что Ибра всегда хочет большего, и он для нас как играющий тренер, так что эта победа тоже благодаря ему», — цитирует Football Italia Эрнандеза.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.

Оливье Жиру (справа). «Торино» и Миранчук были смелы на «Сан-Сиро», но Жиру начал вытаскивать «Милан» из кризиса
Златан Ибрагимович
Тео Эрнандес
Футбол
ФК Милан
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