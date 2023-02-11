Пиоли сравнил победу над «Торино» с возрождением

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Торино» (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. «Россонери» прервали трехматчевую серию поражений.

«Обязательно должны рассматривать эту победу как возрождение. Мы знали, что будет сложно, что «Торино» не позволит разбежаться из-за высокого прессинга, но мы усердно работали как в атаке, так и в защите. Гол снял и психологический блок, мы стали играть лучше, чем в начале матча. Это был маленький шаг, в котором мы нуждались.

«Милан» каждый день работает для достижения результата, которого мы не могли добиться в последние недели, что причиняло нам и моральную, и физическую боль. Нам нужно продолжать в том же духе, попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона было бы хорошим результатом, но мы должны быть более стабильными", — цитирует Football Italia Пиоли.

«Милан» прервал неудачную серию из трех поражений и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» идет на 7-й строчке — 30 очков.