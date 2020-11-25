Сын Марадоны в реанимации из-за коронавируса

Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, сейчас находится в реанимации, сообщил в Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Указано, что он перенес коронавирус.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in «peace' — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

По словам Палмери, известный представитель «желтой» прессы позвонил ему в больницу, чтобы получить комментарий. Именно так он узнал о смерти отца. Журналист призвал оставить Марадону-младшего в покое.

Ранее стало известно, что Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Его 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии.

Марадона-младший — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпиона мира-1986 признал отцовство только в 2016 году.