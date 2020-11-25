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Сын Марадоны в реанимации из-за коронавируса

23:45
Диего Марадона с сыном. Фото tv.fanpage.it
Диего Марадона с сыном. Фото tv.fanpage.it
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Диего Марадона-младший, сын знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны, сейчас находится в реанимации, сообщил в Twitter итальянский журналист Танкреди Палмери. Указано, что он перенес коронавирус.

По словам Палмери, известный представитель «желтой» прессы позвонил ему в больницу, чтобы получить комментарий. Именно так он узнал о смерти отца. Журналист призвал оставить Марадону-младшего в покое.

Ранее стало известно, что Диего Армандо Марадона умер в возрасте 60 лет. Его 34-летний сын Диего Армандо Марадона Синагра — гражданин Италии, играл за итальянские клубы низших дивизионов, а затем начал выступать в пляжном футболе, где играл в том числе за сборную Италии.

Марадона-младший — внебрачный сын легендарного футболиста сборной Аргентины от итальянки Кристианы Синагры. Чемпиона мира-1986 признал отцовство только в 2016 году.

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