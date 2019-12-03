Сумасшедший матч в серии A: семь мячей, дубль за минуту, победный гол на 96-й минуте!

«Кальяри» вырвал победу у «Сампдории» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии — 4:3. Хавбек хозяев Жоау Педру сделал дубль в течение одной минуты. В составе генуэзцев два гола забил 36-летний Фабио Квальярелла.

Победный мяч «Кальяри» провел на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Победа вывела «Кальяри» на четвертое место в таблице. «Сампдория» идет на 17-м месте, в двух очках от зоны вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

«Кальяри» — «Сампдория» — 4:3 (0:1)

Голы: Квальярелла, 38 — с пенальти (0:1). Рамирес, 52 (0:2). Наингголан, 69 (1:2). Квальярелла, 70 (1:3). Жоау Педру, 74 (2:3). Жоау Педру, 76 (3:3). Черри, 90+6 (4:3).

«Кальяри»: Рафаэл, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини, Кастро (Нандес, 57), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 84), Фараго, Симеоне (Черри, 90+3).

«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Феррари, Колли, Экдаль (Линетти, 74), Рамирес (Капрари, 77), Янкто, Виейра, Торсби, Квальярелла, Габбьядини (Ригони, 81).

Предупреждения: Нандес, 64. Фараго, 89. Колли, 90+1. Черри, 90+8.

Судья: Аурелиано.

2 декабря. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».