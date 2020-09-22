Суарес мог сжульничать при сдаче экзамена по итальянскому языку
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес мог сжульничать при сдаче экзамена по итальянскому языку для получения гражданства, сообщает Reuters со ссылкой на главного прокурора Перуджи Раффаэле Кантоне. Суарес проходил экзамен в Университете для иностранцев в Перудже. Паспорт ему необходим был, чтобы подписать контракт с «Ювентусом», который израсходовал квоту на футболистов без европейских паспортов.
По словам Кантоне, расследование показало, что вопросы с Суаресом были согласованы заранее. Более того, уже было решено, какую оценку он получит, несмотря на то, что плохо знает итальянский.
В Университете для иностранцев отрицают обвинения и утверждают, что все было проведено по закону. Во вторник полиция провела в университете обыск в поисках дополнительных улик. Пять сотрудников университета, включая ректора, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Сам Суарес среди подследственных не числится.
При этом трансфер Суареса в «Юве», скорее всего, сорвался из-за сроков получения гражданства: скорее всего, его не успеют оформить до закрытия трансферного окна. «Ювентус» планирует вместо него подписать Альваро Морату из «Атлетико», а мадридцы, в свою очередь, приобретут Суареса.