Нападающий «Барселоны» Луис Суарес мог сжульничать при сдаче экзамена по итальянскому языку для получения гражданства, сообщает Reuters со ссылкой на главного прокурора Перуджи Раффаэле Кантоне. Суарес проходил экзамен в Университете для иностранцев в Перудже. Паспорт ему необходим был, чтобы подписать контракт с «Ювентусом», который израсходовал квоту на футболистов без европейских паспортов.

По словам Кантоне, расследование показало, что вопросы с Суаресом были согласованы заранее. Более того, уже было решено, какую оценку он получит, несмотря на то, что плохо знает итальянский.

В Университете для иностранцев отрицают обвинения и утверждают, что все было проведено по закону. Во вторник полиция провела в университете обыск в поисках дополнительных улик. Пять сотрудников университета, включая ректора, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Сам Суарес среди подследственных не числится.

При этом трансфер Суареса в «Юве», скорее всего, сорвался из-за сроков получения гражданства: скорее всего, его не успеют оформить до закрытия трансферного окна. «Ювентус» планирует вместо него подписать Альваро Морату из «Атлетико», а мадридцы, в свою очередь, приобретут Суареса.