Голкипер сборной Албании Томас Стракоша ведет переговоры о новом контракте с «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение 25-летнего вратаря с римским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, новое будет заключено до лета 2025-го. При этом годовая зарплата футболиста, которая сейчас составляет 1,2 миллиона евро, должна вырасти почти в два раза.

Стракоша находится в системе «Лацио» с августа 2012 года, когда он перебрался в Италию из греческого «Паниониоса». В нынешнем сезоне провел 32 матча и пропустил 32 мяча.