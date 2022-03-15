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Сегодня, 16:22

Нападающий «Наполи» Петанья получил травму

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Форвард «Наполи» Андреа Петанья получил травму бедра в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Неаполитанский клуб подтвердил эту информацию и добавил, что футболист уже начал курс восстановления, передает Football Italia. Сообщается, что речь идет о дистракции мышцы правого бедра.

Сроки восстановления 26-летнего нападающего не уточняются.

В сезоне-2021/22 Петанья сыграл в 30 матчах за «Наполи», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://football-italia.net/napoli-confirm-petagnas-injury/
Андреа Петанья
ФК Наполи
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 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
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 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
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 Рома 29 14 6 9 47-35 48
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 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
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 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
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 Торино 28 9 8 11 34-29 35
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 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
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14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
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 Специя 29 8 5 16 30-50 29
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 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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