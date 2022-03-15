Нападающий «Наполи» Петанья получил травму

Форвард «Наполи» Андреа Петанья получил травму бедра в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Вероны».

Неаполитанский клуб подтвердил эту информацию и добавил, что футболист уже начал курс восстановления, передает Football Italia. Сообщается, что речь идет о дистракции мышцы правого бедра.

Сроки восстановления 26-летнего нападающего не уточняются.

В сезоне-2021/22 Петанья сыграл в 30 матчах за «Наполи», забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.