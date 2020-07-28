Стефано Пиоли: «Златан сделал «Милан» лучше во многих аспектах»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от игры форварда Златана Ибрагимовича.

— Златан сделал нас лучше во многих аспектах на поле и дал нам то, чего у нас раньше не было, — приводит слова Пиоли Goal. — Его присутствие важно как в плане физики, так и техники. Он создает много пространства для товарищей по команде, а его личность и менталитет имеют решающий характер.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 16 матчей в серии А, в которых забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.