Стефано Пиоли: «Сегодня победа «Милана» была важнее качества игры»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (4:2) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Мы играли против очень сложного соперника, но очень хорошо отреагировали (на пропущенный гол — Прим. «СЭ»), проявили свой характер и настрой, — цитирует Пиоли Football Italia. — Я всегда хочу, чтобы мы играли лучше соперников, но сегодня очки были важнее всего. В последнее время у нас было мало хороших результатов, хотя я продолжаю считать, что мы не заслуживали поражения от «Наполи».

Нам нужен был этот импульс. Теперь мы можем немного отдохнуть и подготовиться к тяжелому январю. Команда играла с нужным настроем и была сплоченной, чтобы победить любой ценой. Три очка дают за любую победу, но некоторые матчи значат немного больше".

«Милан» занимает второе место в серии А, имея в активе 42 очка