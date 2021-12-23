Милинкович-Савич опроверг слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич опроверг слухи о своем возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Я вижу, что обо мне появляется много слухов, но мне все равно! Я просто хочу, чтобы «Лацио» побеждал», — написал у себя в Instagram Милинкович-Савич.

В сезоне-2021/22 Милинкович-Савич провел 24 матча за «Лацио», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего серба в 70 миллионов евро. 22 декабря сообщалось, что футболистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ».