Милинкович-Савич опроверг слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед»
08:37
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич опроверг слухи о своем возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».
«Я вижу, что обо мне появляется много слухов, но мне все равно! Я просто хочу, чтобы «Лацио» побеждал», — написал у себя в Instagram Милинкович-Савич.
В сезоне-2021/22 Милинкович-Савич провел 24 матча за «Лацио», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего серба в 70 миллионов евро. 22 декабря сообщалось, что футболистом интересуются «МЮ» и «ПСЖ».
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