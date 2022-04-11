Стефано Пиоли считает, что «Милан» продолжает быть фаворитом серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке серии А после ничейного матча с «Торино» (0:0).

«В последние две-три недели именно фавориты допускают ошибки. Лига очень конкурентна, каждая игра тяжелая, с ней ничего нельзя принимать как должное. У нас молодая команда, мы боремся за нечто особенное», — цитирует Пиоли DAZN.

«Милан» лидирует в турнирной таблице черии А, опережая «Интер», у которого матч в запасе, на два очка.