Стефано Пиоли: «Милан» должен прекратить раздавать мяч так дешево»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о подготовке к матчу 14-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Встреча пройдет 1 декабря и начнется в 17:00 мск.

— В ходе чемпионата есть игры, которые стоят больше, чем обычные три очка, — цитирует Пиоли La Gazzeta dello Sport. — Мы должны воспользоваться нашими возможностями.