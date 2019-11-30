Стефано Пиоли: «Милан» должен прекратить раздавать мяч так дешево»
18:16
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о подготовке к матчу 14-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Встреча пройдет 1 декабря и начнется в 17:00 мск.
— В ходе чемпионата есть игры, которые стоят больше, чем обычные три очка, — цитирует Пиоли La Gazzeta dello Sport. — Мы должны воспользоваться нашими возможностями.
Матч с «Пармой» будет непростым состязанием, поэтому мы должны поддерживать дух наших последних нескольких игр, а также улучшить технику и качество. Мы должны прекратить раздавать мяч так дешево.
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