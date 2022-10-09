Станкович прокомментировал первую игру «Сампдории» под его руководством

Новый главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал ничейный матч 9-го тура серии А с «Болоньей» (1:1). Клуб идет на 20-м месте в турнирной таблице.

«Мы лучше играли во втором тайме, несмотря на то, что команда не очень хорошо подготовлена физически. Мне понравилось, что игроки быстро адаптировали с новой схеме. Я вижу свет в конце туннеля, — цитирует тренера ITASportPress.