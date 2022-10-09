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9 октября, 08:57

Станкович прокомментировал первую игру «Сампдории» под его руководством

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал ничейный матч 9-го тура серии А с «Болоньей» (1:1). Клуб идет на 20-м месте в турнирной таблице.

«Мы лучше играли во втором тайме, несмотря на то, что команда не очень хорошо подготовлена физически. Мне понравилось, что игроки быстро адаптировали с новой схеме. Я вижу свет в конце туннеля, — цитирует тренера ITASportPress.

Станкович возглавил «Сампдорию» 6 октября 2022 года. 44-летний серб заключил контракт до конца сезона с опцией продления еще на год.
ФК Сампдория
Деян Станкович
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 Милан 10 7 2 1 20-10 23
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
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 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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 Интер 10 6 0 4 18-14 18
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15
 Специя 10 2 3 5 9-19 9
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 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 10 1 4 5 10-17 7
18
 Верона 10 1 2 7 9-19 5
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20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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Наполи – Болонья
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16.10 21:45
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