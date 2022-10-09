Индзаги похвалил Джеко за игру с «Сассуоло»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил игру форварда Эдина Джего в матче 9-го тура серии А с «Сассуоло» (2:1). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Джеко отлично сыграл. Как и Лаутаро. Но Лаутаро просто не повезло. Уверен, что, если они оба будут играть так и дальше, голы будут сыпаться как из рога изобилия», — цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» набрал 15 очков и поднялся на промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Сассуоло» занимает 9-ю строчку (12 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 16 октября.