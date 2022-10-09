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9 октября, 07:43

Индзаги похвалил Джеко за игру с «Сассуоло»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил игру форварда Эдина Джего в матче 9-го тура серии А с «Сассуоло» (2:1). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Джеко отлично сыграл. Как и Лаутаро. Но Лаутаро просто не повезло. Уверен, что, если они оба будут играть так и дальше, голы будут сыпаться как из рога изобилия», — цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» набрал 15 очков и поднялся на промежуточное седьмое место в турнирной таблице. «Сассуоло» занимает 9-ю строчку (12 очков).

В следующем туре «Интер» сыграет против «Салернитаны» 16 октября.

Эдин Джеко
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
Симоне Индзаги
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 Лацио 10 6 3 1 21-5 21
5
 Удинезе 10 6 3 1 19-10 21
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 10 6 0 4 18-14 18
8
 Ювентус 10 4 4 2 13-7 16
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 Сассуоло 10 3 3 4 12-12 12
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16.10 16:00
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