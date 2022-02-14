Стали известны условия контракта Пирло с «Салернитаной»

Экс-тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Салернитану». Официально о назначении должно быть объявлено на этой неделе, сообщает инсайдер Николо Скира.

Зарплата специалиста составит 1,8 миллиона евро в год.

На данный момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место, в турнирной таблице серии А, имея в копилке 12 очков.

Напомним, в августе 2020 года Андреа Пирло возглавил «Ювентус», с которым выиграл Кубок и Суперкубок Италии, однако впервые за девять лет туринцы не смогли победить в серии А, в Лиге чемпионов команда также выступила неудачно, уступив «Порту» на стадии 1/8 финала.